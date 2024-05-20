Во Владимирской области случилось ДТП, в котором пострадал 40-летний мотоциклист.

Во Владимирской области случилось ДТП, в котором пострадал 40-летний мотоциклист. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл вечером 18 мая в посёлке Боголюбово Суздальского района. Правоохранители предварительно установили, что байкер ехал по встречной полосе в направлении Нижнего Новгорода и врезался в «Фольксваген», за рулём которого сидел 29-летний мужчина.В результате аварии мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.