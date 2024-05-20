Во Владимирской области выявили некачественный новокаин В Управлении Россельхознадзора по...

Во Владимирской области выявили некачественный новокаинВ Управлении Россельхознадзора по Владимирской области сообщили о выявленном несоответствии качества образца лекарственного средства – «Новокаин 0,5% раствор для инъекций» (серия 1, срок годности 01.2027) производства ООО Фирма «БиоХимФарм» (Владимирская область), установленным требованиям по показателю «Массовая доля (Массовая доля новокаина)».Некачественные лекарственные средства для ветеринарного применения представляют вред здоровью и угрозу жизни животных.«В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» недоброкачественные лекарственные препараты подлежат изъятию из оборота и запрещены в реализацию до подтверждения соответствия качества установленным обязательным требованиям», - уточнили в пресс-службе Управления.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений