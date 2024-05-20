«Ждал отопления»: в Судогде сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в батарее В пресс-службе МЧС...

«Ждал отопления»: в Судогде сотрудники МЧС спасли кота, застрявшего в батарееВ пресс-службе МЧС по Владимирской области сообщили о необычном инциденте: На Малом Советском переулке в Судогде кот-сфинкс по имени Ято застрял в батарее. Видимо, он очень замерз...На помощь пришли сотрудники 79 пожарно-спасательной части МЧС России.Для начала пришлось разрезать кофту, которая была на Ято. Затем кота обмазали маслом и постепенно, с большой осторожностью, вытягивали сфинкса из ловушки.К счастью, кот не получил серьезных повреждений и был передан хозяевам.Фото: пресс-служба МЧС по Владимирской области