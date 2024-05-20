Об этом сообщается в телеграм-канале приволжской транспортной прокуратуры.

Житель Суздаля насмерть разбился на самодельном самолёте. Об этом сообщается в телеграм-канале приволжской транспортной прокуратуры.Инцидент произошёл вчера, 19 мая, около 14:45, на аэродроме Павловское. По предварительной информации, 62-летний местный житель сам спроектировал и построил летательное судно, но во время испытания самолёт упал с высоты 50 метров.«На место преступления выехали заместитель Владимирского ГАИ и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Суздальскому району», – пишут представители ведомства.Владимирская транспортная прокуратура уже приступила к проверке по данному факту.