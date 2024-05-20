Жителей Владимирской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе Лидеры села Молодых...

Жителей Владимирской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе "Лидеры села"Молодых жителей 33 региона, которые неравнодушны к судьбе своих сел и деревень, приглашают к участию во всероссийском конкурсе "Лидеры села".Победители смогут реализовать свои идеи по развитию сел и деревень в "мастерской развития сельских территорий", получат обратную связь от экспертов, обретут наставников и сами смогут стать руководителями региональных и муниципальных штабов программы "Кадры для села".150 лучших участников пригласят на всероссийский финал. Уже подано 1500 заявок.Подробнее - на сайте лидерысела.рф.