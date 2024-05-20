Жителям Владимирской области рассказали, когда увеличат прожиточный минимум В издании «ТАСС»...

Жителям Владимирской области рассказали, когда увеличат прожиточный минимумВ издании «ТАСС» сообщили: в Министерстве труда Российской Федерации предложили увеличить прожиточный минимум в 2025 году:На душу населения: 17 733 рубля (увеличение на 2280 р.)Для трудоспособного населения: 19 329 рублей (увеличение на 2 485 р.)Для пенсионеров: 15 250 рублей (увеличение на 1 960 р.)Для детей: 17 201 рубль (увеличение на 2 212 р.)Иными словами, прожиточный минимум станет на 14,8% больше, чем в 2024 году.Соответствующий проект постановления уже вынесен на общественное обсуждениеНапомним, что это усредненный показатель по стране.Фото: ГТРК "Владимир"