Приспичило Петьке с Анкой пошуршать. Зашли в сарай, закрыли дверь и устроились на сеновале. Вскоре мимо проходит Чапай. Смотрит - дверь у сарая, которая всегда нараспашку была, прикрыта. Заинтересовался Чапай, подошел к двери, подергал за ручку - закрыто. Прислонил ухо, шорохи какие-то слышны. Поискал щелочку подсмотреть, что там такое творится, не нашел. Начал ломиться:
- Петька, открывай. Я знаю, что ты здесь. Петька ноль внимания. Чапай сильней ломится:
- Петька, открой, а то хуже будет. Петька продолжает шуршать. Чапай уже слюной начал брызгать:
- Петька, если когда я до трех досчитаю, а ты дверь еще не откроешь, я ее взорву, а тебя шашкой угощю. Ну, Петька слышит плохо дело, а Чапай уже начал отсчет:
- Один, два. Петька Анку сеном прикрыл, к двери подл
еще анекдот!