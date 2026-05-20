Жители Владимира рассказали, кто и что вызывает у них стресс на работе. На первом месте – поведение коллег. Токсичность, склоки, грубость, сплетни раздражают 12% опрошенных. На втором месте –

Жители Владимира рассказали, кто и что вызывает у них стресс на работе. На первом месте – поведение коллег. Токсичность, склоки, грубость, сплетни раздражают 12% опрошенных. На втором месте – отношение руководства, признались 10% респондентов. А 9% сказали, что они нервничают на работе из-за непрофессионализма начальства. Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди жителей города Владимира. Они спросили