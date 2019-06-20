Шоумен рассказал, как умудрился выпить жидкость для прочистки труб. Бари Алибасов стал героем программы Андрея Малахова Прямой эфир телеканала Россия 1.

Шоумен рассказал, как умудрился выпить жидкость дляпрочистки труб. Бари Алибасов стал героем программы Андрея Малахова "Прямойэфир" телеканала "Россия 1".Вместе со съемочной группой ведущий ток-шоу приехал домой котцу основателю группы "На-на". Телевизионщики попросили Бари Алибасова рассказать правду о случившемся и по возможности реконструировать момент отравления.Алибасов поведал, что в тот вечер занимался уборкой.Внезапно он почувствовал жажду. Шоумен подошел к столу, где в тот момент стояли бутылкис яркими этикетками. По словам Бари Алибасова, он схватил первую попавшуюся."Какой быстрее налить? Ну,этот, конечно!" – продемонстрировал основатель группы "На-на" емкость с бытовойхимией.После знаменитость открылакрышку, перелила средство в стакан и изобразила глоток. Телевизионщики спросили, почему продюсер не почувствовал характерного запаха. Бари Алибасов отметил, что всепроизошло очень быстро."Ты посмотри, одинаковооформлены бутылки. Выглядит привлекательно, пузырьки летают, как уапельсинового сока", – показывал этикетку продюсер.После подошелк раковине, набрал в рот воды из-под крана и изобразил выплевывание химикатов. "Чтобыумереть от него нужно всего лишь 40 секунд. Куда вы будете бегать за этовремя?" – резюмировал шоумен.вспомнил, чтопосле случившегося принялся обзванивать близких. По его словам, первым напомощь приехал его сын – отпрыск звезды был на месте уже через 10 минут.