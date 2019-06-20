Шоумен рассказал, как умудрился выпить жидкость для
прочистки труб. Бари Алибасов стал героем программы Андрея Малахова Прямой
эфир телеканала Россия 1.
Шоумен рассказал, как умудрился выпить жидкость для
прочистки труб. Бари Алибасов стал героем программы Андрея Малахова "Прямой
эфир" телеканала "Россия 1".
Вместе со съемочной группой ведущий ток-шоу приехал домой к
отцу основателю группы "На-на". Телевизионщики попросили Бари Алибасова рассказать правду о случившемся и по возможности реконструировать момент отравления.
Алибасов поведал, что в тот вечер занимался уборкой.
Внезапно он почувствовал жажду. Шоумен подошел к столу, где в тот момент стояли бутылки
с яркими этикетками. По словам Бари Алибасова, он схватил первую попавшуюся.
"Какой быстрее налить? Ну,
этот, конечно!" – продемонстрировал основатель группы "На-на" емкость с бытовой
химией.
После знаменитость открыла
крышку, перелила средство в стакан и изобразила глоток. Телевизионщики спросили, почему продюсер не почувствовал характерного запаха. Бари Алибасов отметил, что все
произошло очень быстро.
"Ты посмотри, одинаково
оформлены бутылки. Выглядит привлекательно, пузырьки летают, как у
апельсинового сока", – показывал этикетку продюсер.
После подошел
к раковине, набрал в рот воды из-под крана и изобразил выплевывание химикатов. "Чтобы
умереть от него нужно всего лишь 40 секунд. Куда вы будете бегать за это
время?" – резюмировал шоумен.
вспомнил, что
после случившегося принялся обзванивать близких. По его словам, первым на
помощь приехал его сын – отпрыск звезды был на месте уже через 10 минут.