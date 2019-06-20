Певец объяснил, как оказался на курорте с вокалисткой Ириной
Дубцовой. Николай Басков прокомментировал слухи.
Певец объяснил, как оказался на курорте с вокалисткой Ириной
Дубцовой. Николай Басков прокомментировал слухи.
Не так давно исполнитель побывал на Сейшельских островах. Николай
Басков полторы недели наслаждался местным климатом и любовался роскошными
видами.
Примечательно, что улетал на курорт артист в компании
друзей, а вот возвращался в обществе коллеги по цеху Ирины Дубцовой. Звезды
сами рассказали о встрече в соцсетях, спровоцировав тем самым множество
слухов.
Наконец Николай Басков решил прокомментировать ситуацию и успокоить
взволнованных поклонников. С Ириной Дубцовой "золотой голос России" встретился
случайно. Их отношения не выходят за рамки дружбы.
"Да, мы с ней встретились вместе. Я Иру обожаю – она
потрясающая вообще певица, композитор и актриса. Мы дружим очень давно", – с
улыбкой отмечает артист.
также сообщил, что прилетел на отдых вместе с
друзьями. Спустя время приятели улетели домой, а певец решил остаться еще на
11 дней.
Артист арендовал целую виллу, ночь пребывания в ней стоит больше ста
тысяч рублей, поэтому за полторы недели вокалист заплатил больше миллиона. Дом
звезды был оборудован спортзалом, бассейном, имел выход на частный пляж. Три раза
в день в апартаменты приходил повар, который готовил . Об этом сообщает .