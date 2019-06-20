Певец объяснил, как оказался на курорте с вокалисткой Ириной Дубцовой. Николай Басков прокомментировал слухи.

Певец объяснил, как оказался на курорте с вокалисткой ИринойДубцовой. Николай Басков прокомментировал слухи.Не так давно исполнитель побывал на Сейшельских островах. НиколайБасков полторы недели наслаждался местным климатом и любовался роскошнымивидами.Примечательно, что улетал на курорт артист в компаниидрузей, а вот возвращался в обществе коллеги по цеху Ирины Дубцовой. Звездысами рассказали о встрече в соцсетях, спровоцировав тем самым множествослухов.Наконец Николай Басков решил прокомментировать ситуацию и успокоитьвзволнованных поклонников. С Ириной Дубцовой "золотой голос России" встретилсяслучайно. Их отношения не выходят за рамки дружбы."Да, мы с ней встретились вместе. Я Иру обожаю – онапотрясающая вообще певица, композитор и актриса. Мы дружим очень давно", – сулыбкой отмечает артист.также сообщил, что прилетел на отдых вместе сдрузьями. Спустя время приятели улетели домой, а певец решил остаться еще на11 дней.Артист арендовал целую виллу, ночь пребывания в ней стоит больше статысяч рублей, поэтому за полторы недели вокалист заплатил больше миллиона. Домзвезды был оборудован спортзалом, бассейном, имел выход на частный пляж. Три разав день в апартаменты приходил повар, который готовил . Об этом сообщает .