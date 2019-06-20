Дарья Мороз выложила в своей социальной сети Instagram новое фото. Поклонники не были готовы к такому повороту событий, поэтому буквально разорвали актрису.

Дарья Мороз выложила в своей социальной сети Instagram новое фото. Поклонники не были готовы к такому повороту событий, поэтому буквально разорвали актрису.На снимке звезда абсолютно в абсолютно новом амплуа – длинные вьющиеся светлые волосы, бриллиантовое колье, серьги и кольца. Это все, что присутствует на теле знаменитости, больше на ней нет ничего из одежды. Она позирует абсолютно обнаженной в компании голого мужчины."Быть собой для меня – это открыто смотреть в мир. Верить, что любовь побеждает. И даже в сотый раз падая, подниматься с распахнутым взглядом”, – подписала кадр Мороз.Фотография вызвала небывалый ажиотаж. Поклонники наперебой стали интересоваться, кто же этот таинственный незнакомец. Как сообщает, многие были в приятном шоке от такого преображения кинозвезды."Это очень красиво! И как правильно выстроен кадр, в присутствии мужчины на фото акцент именно на вас!", "Так женственно!", "Это самая крутая съемка за последние годы!", "Вам надо срочно отрастить длинные волосы!", – восторгались верные фанаты."Невероятно атмосферный снимок! Секс в полном смысле этого слова!", – восхищалась пользователь сети.Также нельзя было не заметить, что мужчина, в компании которого находилась Мороз, соотвествовал буквально всем канонам идеального мужчины. "Ох, Дарья, сколько женщин вам сейчас позавидовали, хочется верить что по-белому", "Вы держите молодость и страсть в своих руках"– намекали подписчицы на прекрасные внешние данные партнера экс-супруги Богомолова.