Истерика вокруг имени умершей певицы продолжается. В
Воронеже собирают подписи, за возведение храма в честь Юлии Началовой.
Истерика вокруг имени умершей певицы продолжается. В
Воронеже собирают подписи, за возведение храма в честь Юлии Началовой.
На малой родине артистки продвигают довольно спорную
инициативу. Местные фанаты Юлии Началовой мечтают увидеть храм в честь святой Иулии,
небесной покровительницы звезды, и уже начали сбор подписей.
С местом, где возведут здание церкви, уже определились – в ближайшее время запланирован снос ветхого Театра оперы и балета. Отметим, что эта идея нравится не всем.
Журналисты связались с бывшим пиар-директором Юлии Началовой
– Анной Исаевой. Пресс-секретарь заявила, что о храме слышит впервые.
"Я это вижу впервые и удивляюсь. Родители Юли ничего по
этому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьез. И не
обсуждают даже", – цитирует Анну Исаеву сайт .
Отметим, что смерть вызвала у поклонников неадекватную
реакцию. Некоторые фанаты решили, что могила артистки способна исцелять. В Сети
появилась информация, мол, на захоронении можно заряжать воду и кремы,
говорили, что даже инвалид-колясочник, помолившись у последнего пристанища , встал и пошел.