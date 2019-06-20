Истерика вокруг имени умершей певицы продолжается. В Воронеже собирают подписи, за возведение храма в честь Юлии Началовой.

Истерика вокруг имени умершей певицы продолжается. ВВоронеже собирают подписи, за возведение храма в честь Юлии Началовой.На малой родине артистки продвигают довольно спорнуюинициативу. Местные фанаты Юлии Началовой мечтают увидеть храм в честь святой Иулии,небесной покровительницы звезды, и уже начали сбор подписей.С местом, где возведут здание церкви, уже определились – в ближайшее время запланирован снос ветхого Театра оперы и балета. Отметим, что эта идея нравится не всем.Журналисты связались с бывшим пиар-директором Юлии Началовой– Анной Исаевой. Пресс-секретарь заявила, что о храме слышит впервые."Я это вижу впервые и удивляюсь. Родители Юли ничего поэтому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьез. И необсуждают даже", – цитирует Анну Исаеву сайт .Отметим, что смерть вызвала у поклонников неадекватнуюреакцию. Некоторые фанаты решили, что могила артистки способна исцелять. В Сетипоявилась информация, мол, на захоронении можно заряжать воду и кремы,говорили, что даже инвалид-колясочник, помолившись у последнего пристанища , встал и пошел.