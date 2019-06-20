Российское посольство в США разочаровано практикой американских властей выносить обвинительные приговоры россиянам по надуманному поводу. Об этом заявили на странице дипмиссии в Facebook в связи с делом Олега Тищенко.

Российское посольство в США разочаровано практикой американских властей выносить обвинительные приговоры россиянам по надуманному поводу. Об этом заявили на странице дипмиссии в Facebook в связи с делом Олега Тищенко.Тищенко схватили в Грузии и экстрадировали в США. Его обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей.Суд приговорил Тищенко к году тюрьмы, который он уже отбыл во время следствия и судебных разбирательств. Сейчас российские дипломаты следят за процессом депортации осужденного на Родину."Он принес извинения правительству Соединенных Штатов; мы заверили, что с сегодняшнего дня господин Тищенко будет выдворен с территории США и вернется в Москву. Учитывалось, что у него нет криминального прошлого ни в США, ни в России, но теперь он будет находиться под надзором в течение следующих трех лет", - заявил окружной прокурор Карлос Эскеда.