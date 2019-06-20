Хранения в доме (квартире) незарегистрированного огнестрельного оружия действующим законодательством РФ предусмотрена административная или уголовная ответственность...

ГУ МВД России по г. Москве и Главное управление Росгвардии по г. Москве обращают внимание граждан на незаконность хранения и ношения любого оружия и/или патронов к нему, взрывчатых веществ при отсутствии соответствующих документов, оформленных в установленном Законом порядке. Во всех случаях хранения в доме (квартире) незарегистрированного огнестрельного оружия, либо оставшегося после смерти члена семьи, имевшего разрешение, действующим законодательством РФ предусмотрена административная или уголовная ответственность.Статья 222. Уголовного кодекса Российской Федерации Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов1. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему) -наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.Ч. 6. ст. 20.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо их дисквалификацию на срок от одного года до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административное приостановление их деятельности на срок от десяти до шестидесяти суток.Во всех случаях лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, боевые припасы или взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствующего разрешения, освобождается от уголовной ответственности.Подробнее о порядке добровольной сдачи огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ:Оружие следует сдавать в городские и районные отделы внутренних дел по месту жительства.Приём у граждан незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств осуществляется в дежурной части территориального органа МВД России на районном уровне, либо в УВД по территориальности с заявлением о его добровольной сдаче. Приём оружия осуществляется в дежурной части.Лицу, сдавшему оружие, выдаётся копия протокола изъятия незаконно хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.После принятия у гражданина сданного оружия и заявления о его сдаче органы внутренних дел проводят проверку по специализированным базам данных «Система централизованного учета оружия Росгвардии» и по оперативным учётам МВД России на предмет отсутствия данной единицы оружия в розыске.После приёма добровольно сданного оружия производится его осмотр на предмет пригодности для дальнейшего использования. Результаты осмотра оформляются актом технического осмотра оружия установленной формы.Заявитель имеет право при добровольной сдаче оружия, оставшегося после умерших родственников, заявить о своем желании передать оружие в систему комиссионной продажи, либо изъявить желание оформить единицу оружия в установленном Законом порядке на свое имя.В обоих вышеуказанных случаях сотрудники полиции, а также территориального подразделения лицензионно-разрешительной службы Росгвардии, подскажут правильный порядок обращения и надлежащего оформления разрешительных документов.