Старания бывшего президента Украины Петра Порошенко создать независимую православную церковь терпят крах. Бывшие соратники отказываются иметь дело с детищем политика – так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ). На поместном соборе в Киеве по детищу Порошенко был нанесен сокрушительный удар.

Старания бывшего президента Украины Петра Порошенко создать независимую православную церковь терпят крах. Бывшие соратники отказываются иметь дело с детищем политика – так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ). На поместном соборе в Киеве по детищу Порошенко был нанесен сокрушительный удар.Так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисеко), которыйбольшинство ортодоксальных иерархов считают раскольников, объявил овосстановлении своего патриархата и выходе из Православной церкви Украины(ПЦУ), созданной на закате президентства Петра Порошенко.Тогда Филарет поддержал Порошенко, но после пораженияэкс-президента на выборах соратники стремительно начали от него отворачиваться.Ранее от Порошенко открестился премьер-министр Владимир Гройсман и чиновникирангом поменьше.Для ПЦУ сумел выбить томос об автокефалии(независимости) от Константинопольского патриархата. На созванном в Киевесоборе Филарет отверг томос и попросил поддержки у лидера Незалежной ВладимираЗеленского.По всей видимости, речь идет об элементарной борьбе завласть. По словам главы ПЦУ митрополита Епифания, Филарет не имеет поддержки вавтокефальной церкви. Такое положение дел явно не по душе старому раскольнику,который на протяжении многих лет возглавлял так называемый Киевский патриархат.Быть на вторых ролях он не привык.К обострению борьбы среди украинских раскольников экспертыотнеслись с изрядной долей иронии. Так, политический аналитик Борис Рожин(Colonel Cassad) назвал происходящее "эпичной клоунадой"."Теперь он (Филарет. – Прим. ред.) откололся от тех раскольников, вместе скоторыми он в прошлом году получал томос и объявил, что будетсоздавать/восстанавливать свою церковь", – написал эксперт в своем блоге.Намерение создать объединенную украинскую церковьпривело к обратному, количество раскольников только увеличилось, констатировалРожин. "Новости на эту тему без смеха читать просто невозможно", -резюмировал он.