Старания бывшего президента Украины Петра Порошенко создать независимую православную церковь терпят крах. Бывшие соратники отказываются иметь дело с детищем политика – так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ). На поместном соборе в Киеве по детищу Порошенко был нанесен сокрушительный удар.
Старания бывшего президента Украины Петра Порошенко создать независимую православную церковь терпят крах. Бывшие соратники отказываются иметь дело с детищем политика – так называемой Православной церковью Украины (ПЦУ). На поместном соборе в Киеве по детищу Порошенко был нанесен сокрушительный удар.
Так называемый Киевский патриарх Филарет (Денисеко), который
большинство ортодоксальных иерархов считают раскольников, объявил о
восстановлении своего патриархата и выходе из Православной церкви Украины
(ПЦУ), созданной на закате президентства Петра Порошенко.
Тогда Филарет поддержал Порошенко, но после поражения
экс-президента на выборах соратники стремительно начали от него отворачиваться.
Ранее от Порошенко открестился премьер-министр Владимир Гройсман и чиновники
рангом поменьше.
Для ПЦУ сумел выбить томос об автокефалии
(независимости) от Константинопольского патриархата. На созванном в Киеве
соборе Филарет отверг томос и попросил поддержки у лидера Незалежной Владимира
Зеленского.
По всей видимости, речь идет об элементарной борьбе за
власть. По словам главы ПЦУ митрополита Епифания, Филарет не имеет поддержки в
автокефальной церкви. Такое положение дел явно не по душе старому раскольнику,
который на протяжении многих лет возглавлял так называемый Киевский патриархат.
Быть на вторых ролях он не привык.
К обострению борьбы среди украинских раскольников эксперты
отнеслись с изрядной долей иронии. Так, политический аналитик Борис Рожин
(Colonel Cassad) назвал происходящее "эпичной клоунадой".
"Теперь он (Филарет. – Прим. ред.) откололся от тех раскольников, вместе с
которыми он в прошлом году получал томос и объявил, что будет
создавать/восстанавливать свою церковь", – написал эксперт в своем блоге.
Намерение создать объединенную украинскую церковь
привело к обратному, количество раскольников только увеличилось, констатировал
Рожин. "Новости на эту тему без смеха читать просто невозможно", -
резюмировал он.