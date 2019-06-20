Из-за особенностей правового статуса сел, находящихся в городской черте Севастополя, возникает опасение относительно реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий города. Для того чтобы за этими районами был закреплен статус сельских территорий, Единая Россия сформирует рабочую группу из депутатов, экспертов и общественников, которые должны будут проанализировать законодательство и в кратчайшие сроки выработать необходимые поправки на региональном и федеральном уровнях.

Из-за особенностей правового статуса сел, находящихся в городской черте Севастополя, возникает опасение относительно реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий города. Для того чтобы за этими районами был закреплен статус сельских территорий, "Единая Россия" сформирует рабочую группу из депутатов, экспертов и общественников, которые должны будут проанализировать законодательство и в кратчайшие сроки выработать необходимые поправки на региональном и федеральном уровнях.Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказал о том, что из десяти муниципалитетов Севастополя пять либо находятся в сельской местности, либо сочетают в себе как городские, так и сельские территории. Таким образом, порядка 40 сел, в которых в общей сложности проживают около 50 тысяч человек, считаются частью города федерального значения.Подобный правовой статус несет в себе определенные проблемы для жителей этих сел. "В них не работают такие программы, как "Земский доктор", не получится запустить программу "Земский учитель". Кроме того, сельские жители, проработавшие 30 лет на земле и продолжают жить в селах в городах федерального значения, не получают 25% надбавок к пенсии", – объяснил Турчак.Подобные законодательные нюансы заставляют опасаться за реализацию комплексного развития сельских территорий Севастополя. Партия намерена исправить эту ситуацию."Поэтому предлагаю сформировать рабочую группу "Единой России" из депутатов, экспертов", – подчеркнул секретарь генсовета партии. Он добавил, что отобранные специалисты должны будут в самые короткие сроки проанализировать существующее законодательство и выработать необходимые поправки, причем как на региональном, так и на федеральном уровнях.