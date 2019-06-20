Одной из тем, которая обсуждалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, стала мусорная реформа. Комментируя соответствующие вопросы депутат Госдумы, координатор партпроекта Единой России Чистая страна Владимир Бурматов подчеркнул, что партия продолжит работу по совершенствованию законодательства по обращению с отходами.

Одной из тем, которая обсуждалась во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, стала "мусорная реформа". Комментируя соответствующие вопросы депутат Госдумы, координатор партпроекта "Единой России" "Чистая страна" Владимир Бурматов подчеркнул, что партия продолжит работу по совершенствованию законодательства по обращению с отходами.Владимир Бурматов отметил, что на данный момент действительно фиксируется довольно много проблем в сфере обращения с отходами. "Речь идет и о тарифах, и о нормативах накопления, которые связаны с несанкционированными свалками, со свалками, которые находятся в черте городов, и о платежах граждан, об откровенном мошенничестве в регионах", – рассказал он.Также проблемы накапливаются из-за отсутствия раздельного сбора мусора, добавил депутат. Он подчеркнул, что партийный проект "Единой России" "Чистая страна" ведет постоянный мониторинг всех подобных вопросов.Бурматов напомнил, что во время прошедшего в Челябинске экологического форума "Единой России" "Чистая страна" тема отходов была основной. По итогам мероприятия партийцы подготовили целый ряд предложений, которые были направлены правительству. На их основании премьер-министр Дмитрий Медведев дал 15 поручений по наведению порядка в этой сфере."И сейчас данные поручения становятся законодательными актами", – рассказал Бурматов.Он добавил, что партия проводит полный цикл работы – формулирует проблему, анализирует ее, обсуждает с экспертами и с главой правительства. Результатом этой деятельности становятся конкретные законодательные акты."Вчера наш комитет рассмотрел и одобрил к принятию во втором чтении закон об отходах I и II класса опасности – это самые опасные отходы, которые концентрируются в лесах и оврагах. Мы вводим институт единого федерального оператора по обращению с этими отходами", – заметил координатор партпроекта "Чистая страна". "Единая Россия" рассчитывает, что инициатива станет законом до конца весенней сессии Госдумы."Очень важная тема касается строительства мусороперерабатывающих комплексов. Со стороны партии мы будем контролировать процесс строительства и обязательное общение с гражданами по поводу размещения этих объектов" – пообещал Бурматов. Он подчеркнул, что необходимо соблюдать установленные сроки возведения, при этом обеспечивая высокое качество работ.Напомним, во время прямой линии с президентом России у Владимира Путина интересовались причинами фактического отсутствия раздельного сбора мусора, повышения тарифов на вывоз отходов при остающемся на низком уровне качестве этой услуги и строительства мусороперерабатывающих заводов возле жилых кварталов. "Единая Россия" пообещала продолжить работу по совершенствованию законодательства в сфере обращения с отходами.