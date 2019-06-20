Проблема экологии и мусорных свалок серьезно волнует россиян, задающих вопросы президенту Владимиру Путину в ходе традиционной прямой линии. Граждане раскритиковали ход так называемой мусорной реформы и присылают жуткие фотографии свалок в регионах.

Проблема экологии и мусорных свалок серьезно волнует россиян, задающих вопросы президенту Владимиру Путину в ходе традиционной прямой линии. Граждане раскритиковали ход так называемой мусорной реформы и присылают жуткие фотографии свалок в регионах.О проблеме с вывозом и утилизацией отходов к Путину во времяпрямой линии обратились жители сразу нескольких субъектов Федерации. Одна изних, 15-летний блогер Екатерина, затронула вопрос раздельного сбора мусора. Онапожаловалась главе государства, что иногда отходы сваливают в одну кучу.Путин назвал мусор большой проблемой и напомнил, чтосерьезно заниматься ей начали несколько лет назад, причем толчком былаочередная прямая линия. По словам президента, ежегодно в России возникает 70миллионов тонн отходов, но десятилетиями этой проблемой никто не занимался.Российский лидер заверил, что проблема с отходами будетрешаться. "То, что показали сейчас, -это безобразие. С этим нужноразбираться", – сказал он. Путин пообещал, что будет следить за решениемпроблемы.Прямая линия – 2019 стала для Владимира Путина 17-й.Мероприятие проходит в московском Гостином дворе.Большая часть вопросов президенту связаны с социальнойсферой, прежде всего медициной, проблемами в жилищно-коммунальной отрасли.Людей волнует размер пенсий, зарплат, выплат по уходу за ребенком, проблемымалого и среднего бизнеса.Отдельный вопрос – невозможность достучаться длячиновников на местах. Чтобы решить свои проблемы, люди вынуждены обращаться кпрезиденту.