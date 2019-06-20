Проблема экологии и мусорных свалок серьезно волнует россиян, задающих вопросы президенту Владимиру Путину в ходе традиционной прямой линии. Граждане раскритиковали ход так называемой мусорной реформы и присылают жуткие фотографии свалок в регионах.
Проблема экологии и мусорных свалок серьезно волнует россиян, задающих вопросы президенту Владимиру Путину в ходе традиционной прямой линии. Граждане раскритиковали ход так называемой мусорной реформы и присылают жуткие фотографии свалок в регионах.
О проблеме с вывозом и утилизацией отходов к Путину во время
прямой линии обратились жители сразу нескольких субъектов Федерации. Одна из
них, 15-летний блогер Екатерина, затронула вопрос раздельного сбора мусора. Она
пожаловалась главе государства, что иногда отходы сваливают в одну кучу.
Путин назвал мусор большой проблемой и напомнил, что
серьезно заниматься ей начали несколько лет назад, причем толчком была
очередная прямая линия. По словам президента, ежегодно в России возникает 70
миллионов тонн отходов, но десятилетиями этой проблемой никто не занимался.
Российский лидер заверил, что проблема с отходами будет
решаться. "То, что показали сейчас, -это безобразие. С этим нужно
разбираться", – сказал он. Путин пообещал, что будет следить за решением
проблемы.
Прямая линия – 2019 стала для Владимира Путина 17-й.
Мероприятие проходит в московском Гостином дворе.
Большая часть вопросов президенту связаны с социальной
сферой, прежде всего медициной, проблемами в жилищно-коммунальной отрасли.
Людей волнует размер пенсий, зарплат, выплат по уходу за ребенком, проблемы
малого и среднего бизнеса.
Отдельный вопрос – невозможность достучаться для
чиновников на местах. Чтобы решить свои проблемы, люди вынуждены обращаться к
президенту.