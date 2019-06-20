Актер Стас Садальский отреагировал на шоу Андрея Малахова. Телевизионщик сделал интервью с основателем группы На-на Бари Алибасовым, который на днях выписался из больницы.

Актер Стас Садальский отреагировал на шоу Андрея Малахова.Телевизионщик сделал интервью с основателем группы "На-на" Бари Алибасовым,который на днях выписался из больницы.Садальский посмотрел программу "Прямой эфир" телеканала "Россия1", которая вышла накануне. Главным героем скандального ток-шоу стал БариАлибасов.Увиденное заставилоСтанислава Садальского поделиться эмоциями в личном Instagram. К слову, текст,который он опубликовал, был настолько невнятным, что многие подписчики актерамало что смогли разобрать, однако общий смысл сказанного уловили: он сводится ктому, что Бари Алибасов устроил очередное шоу – его отравление это фикция."Весь русский Кипр каталсяот смеха глядя на феерические ужимки старого Продюссера, у Андрюши Малахова.– Вкакую Две причины ? – В Монтре фффф швейцарсую Монтре с этой ФфедосеевойШукшиной утром ночевала или как ее щука из Сирии – и с кротом? – ну и с кротомкак обычно талибы Нанананайнанана 😂Без драматической школы трудно... 😂, щи на най да ОПА щина щина най 🤮🤮🤮Как ужасна эстрадная тусня РФ (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалСтанислав Садальский.Пользователи Сети долгогадали в комментариях, что именно хотел сказать артист. Те кто, разобрался в сказанном,поддержали Садальского, который попытался разоблачить вранье ."А ведь я реально переживалаза него 😔 А теперь... Эх, куда катится этот мир?!", "Какне стыдно Алибасову, народ поверил, сочуствовал.Гадко и противно ,просто грязьюоблили, низко и противно...до чего катимся?", "Это надо так народ облапошить😊😊😊Ведь большинство людей поверили вКрота и чуть ли не начали собирать деньги Бари))Ну раз он себя уже хоронил,тоии тут с Кротом сыграл,да видимо плохо сыграл))Может действительно была белаягорячка😊😊😊", -ругают интернет-обыватели.