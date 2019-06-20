Актер Стас Садальский отреагировал на шоу Андрея Малахова.
Телевизионщик сделал интервью с основателем группы На-на Бари Алибасовым,
который на днях выписался из больницы.
Актер Стас Садальский отреагировал на шоу Андрея Малахова.
Телевизионщик сделал интервью с основателем группы "На-на" Бари Алибасовым,
который на днях выписался из больницы.
Садальский посмотрел программу "Прямой эфир" телеканала "Россия
1", которая вышла накануне. Главным героем скандального ток-шоу стал Бари
Алибасов.
Увиденное заставило
Станислава Садальского поделиться эмоциями в личном Instagram. К слову, текст,
который он опубликовал, был настолько невнятным, что многие подписчики актера
мало что смогли разобрать, однако общий смысл сказанного уловили: он сводится к
тому, что Бари Алибасов устроил очередное шоу – его отравление это фикция.
"Весь русский Кипр катался
от смеха глядя на феерические ужимки старого Продюссера, у Андрюши Малахова.– В
какую Две причины ? – В Монтре фффф швейцарсую Монтре с этой Ффедосеевой
Шукшиной утром ночевала или как ее щука из Сирии – и с кротом? – ну и с кротом
как обычно талибы Нанананайнанана 😂Без драматической школы трудно... 😂, щи на най да ОПА щина щина най 🤮🤮🤮
Как ужасна эстрадная тусня РФ (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал
Станислав Садальский.
Пользователи Сети долго
гадали в комментариях, что именно хотел сказать артист. Те кто, разобрался в сказанном,
поддержали Садальского, который попытался разоблачить вранье .
"А ведь я реально переживала
за него 😔 А теперь... Эх, куда катится этот мир?!", "Как
не стыдно Алибасову, народ поверил, сочуствовал.Гадко и противно ,просто грязью
облили, низко и противно...до чего катимся?", "Это надо так народ облапошить😊😊😊Ведь большинство людей поверили в
Крота и чуть ли не начали собирать деньги Бари))Ну раз он себя уже хоронил,то
ии тут с Кротом сыграл,да видимо плохо сыграл))Может действительно была белая
горячка😊😊😊", -
ругают интернет-обыватели.