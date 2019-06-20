Сборная России по фехтованию завоевала одно золото, два серебра и две бронзы в личных турнирах на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.

Сборная России по фехтованию завоевала одно золото, два серебра и две бронзы в личных турнирах на чемпионате Европы в Дюссельдорфе.Золотую медаль команде принес саблист Вениамин Решетников. 32-летнему Решетникову удалось вновь стать чемпионом Европы в личном турнире спустя десять лет. В финале соревнований он выиграл у 25-летнего соотечественника Камиля Ибрагимова со счетом 15:7.Через два дня Решетникову, Ибрагимову, а также Дмитрию Даниленко и Константину Лоханову предстоит сражение в командных соревнованиях.На счету саблистов на нынешнем чемпионате Европы три медали, так как в первый день соревнований бронзовую награду завоевала Софья Великая, передает телеканал "Россия 24".