О том, в каких направлениях сотрудники Кинологической службы российской полиции и их четвероногие напарники являются мировыми лидерами, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».
Как наш Рекс американцев учит
Кинологическая служба российской полиции отмечает 110-летие. О том, в каких направлениях сотрудники нашего ведомства и их четвероногие напарники являются мировыми лидерами, существуют ли опасные породы собак и как у нас применяют в работе «немцев», «бельгийцев» и… корги, рассказал начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.
Операция «Перелицовка», или Как преступники меняют облик
Канули в Лету парики и гримы, которые использовали бандиты в бегах. На смену им пришли пластические операции. Полицейские констатируют: в большинстве случаев лица посредством скальпеля меняют представители «беловоротничковой» преступности.
Вот недавно оперативники московского УЭБиПК вычислили и задержали в Подмосковье супружескую чету, провернувшую серию авантюрных мошенничеств в сфере арбитражного судопроизводства. Глава семейства перенёс операцию по изменению внешности. Но хитрый манёвр не помог аферистам залечь на дно…
И гармонист поднимет настроение
Родители не надеялись, что сын выживет после перенесённой тяжёлой болезни, а оно вот как: на днях Фёдор Симпелев - старшина милиции в отставке из Республики Коми - отмечает вековой юбилей. На праздник он ждёт гармониста! Важнейшим периодом жизни ветеран считает время, когда служил Родине. Девять лет в рядах Красной армии и 26 - в отделе милиции исполкома Сыктывкарского горсовета.
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