О том, в каких направлениях сотрудники Кинологической службы российской полиции и их четвероногие напарники являются мировыми лидерами, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Как наш Рекс американцев учитКинологическая служба российской полиции отмечает 110-летие. О том, в каких направлениях сотрудники нашего ведомства и их четвероногие напарники являются мировыми лидерами, существуют ли опасные породы собак и как у нас применяют в работе «немцев», «бельгийцев» и… корги, рассказал начальник Центра кинологического обеспечения МВД России полковник полиции Сергей Качкин.Операция «Перелицовка», или Как преступники меняют обликКанули в Лету парики и гримы, которые использовали бандиты в бегах. На смену им пришли пластические операции. Полицейские констатируют: в большинстве случаев лица посредством скальпеля меняют представители «беловоротничковой» преступности.Вот недавно оперативники московского УЭБиПК вычислили и задержали в Подмосковье супружескую чету, провернувшую серию авантюрных мошенничеств в сфере арбитражного судопроизводства. Глава семейства перенёс операцию по изменению внешности. Но хитрый манёвр не помог аферистам залечь на дно…И гармонист поднимет настроениеРодители не надеялись, что сын выживет после перенесённой тяжёлой болезни, а оно вот как: на днях Фёдор Симпелев - старшина милиции в отставке из Республики Коми - отмечает вековой юбилей. На праздник он ждёт гармониста! Важнейшим периодом жизни ветеран считает время, когда служил Родине. Девять лет в рядах Красной армии и 26 - в отделе милиции исполкома Сыктывкарского горсовета.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 23, а также на интернет-странице издания.