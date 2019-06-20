Король российской
эстрады опубликовал на своей странице в Instagram шокирующее видео. Филипп
Киркоров предупредил, что оно не для слабонервных.
Король российской
эстрады опубликовал на своей странице в Instagram шокирующее видео. Филипп
Киркоров предупредил, что оно не для слабонервных.
Певец
представил тизер на свою новую песню под названием "Стеснение пропало",
которую презентовал 30 апреля, в свой День рождения. Композиция Филиппа
Киркорова посвящена любви, которая не знает границ.
20
июня исполнитель анонсировал выход клипа на песню. В ролике он принимает
роды. При этом женщина истошно кричит, а певец нагибается к ней прямо
между ног. "Рождение
клипа #Стеснениепропало24/06/2019. Принимать роды будем вместе! Готовы?" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – спросил у пользователей соцсети артист.
При этом он добавил, что в силу
специфики категории 18+, контент может шокировать фолловеров, оскорбить их чувства
или повредить нравственному развитию. "Нажимая на видео пальцем два раза,
вы подтверждаете, что: вам нравится видео; даете клятву посмотреть клип в
день премьеры", – отметил Филипп Киркоров.
Также он заявил, что, если кто-то
не хочет продолжать просмотр, обязательно должен написать хэйтерский
комментарий под его постом. "Я вас предупредил!" – резюмировал
Ранее,
представляя свою песню "Стеснение пропало", выразил уверенность
в том, что она станет эффектным продолжением уже ставшей знаменитой музыкальной
трилогии "Цвет настроения синий", "Цвет настроения черный" и "Ибица".