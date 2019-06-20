Король российской эстрады опубликовал на своей странице в Instagram шокирующее видео. Филипп Киркоров предупредил, что оно не для слабонервных.

Король российскойэстрады опубликовал на своей странице в Instagram шокирующее видео. ФилиппКиркоров предупредил, что оно не для слабонервных.Певецпредставил тизер на свою новую песню под названием "Стеснение пропало",которую презентовал 30 апреля, в свой День рождения. Композиция ФилиппаКиркорова посвящена любви, которая не знает границ.20июня исполнитель анонсировал выход клипа на песню. В ролике он принимаетроды. При этом женщина истошно кричит, а певец нагибается к ней прямомежду ног. "Рождениеклипа #Стеснениепропало24/06/2019. Принимать роды будем вместе! Готовы?" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.), – спросил у пользователей соцсети артист.При этом он добавил, что в силуспецифики категории 18+, контент может шокировать фолловеров, оскорбить их чувстваили повредить нравственному развитию. "Нажимая на видео пальцем два раза,вы подтверждаете, что: вам нравится видео; даете клятву посмотреть клип вдень премьеры", – отметил Филипп Киркоров.Также он заявил, что, если кто-тоне хочет продолжать просмотр, обязательно должен написать хэйтерскийкомментарий под его постом. "Я вас предупредил!" – резюмировалРанее,представляя свою песню "Стеснение пропало", выразил уверенностьв том, что она станет эффектным продолжением уже ставшей знаменитой музыкальнойтрилогии "Цвет настроения синий", "Цвет настроения черный" и "Ибица".