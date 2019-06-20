Уже в июне специалисты начнут выпуск косаток из китовой тюрьмы в Приморье. Продлится спасательная операция до октября 2019 года.

Представитель Тихоокеанского филиала НИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил, что уже в июне специалисты начнут выпуск косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье. Продлится спасательная операция до октября 2019 года.По словам собеседника, научная программа была подготовлена учеными и утверждена Росрыболовством, а при разработке маршрута и условий транспортировки были учтены предложения команды Жана-Мишеля Кусто — животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей.В настоящее время идут подготовительные работы — доставлены и выгружаются специальные ванны для транспортировки животных, передает РИА Новости.В Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. 22 февраля Владимир Путин дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средней в Приморье.