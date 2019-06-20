Ксения Бородина подняла в Stories в своем Instagram очень актуальную, но крайне щепетильную тему. Многие подписчики поддержали точку зрения телезвезды, они начали присылать свои истории из личного опыта.

Ксения Бородина подняла в Stories в своем Instagram очень актуальную, но крайне щепетильную тему. Многие подписчики поддержали точку зрения телезвезды, они начали присылать свои истории из личного опыта.Ведущая "Дома-2" начала публиковать рассказы своих подписчиц на тему детских сосок. Сама Ксения всеми руками и ногами за то, что забирать у детей их нельзя.Одна фанатка поделилась, что ее ребенок сосет палец, а соску даже не брала. "Вот потому что это надо, а потом еще и волосы в ход могут пойти после пальца. Ручки грызут, карандаши", – разъяснила Бородина.Другая подписчица рассказала о существенных отличиях между восприятием двухлетнего ребенка в памперсе и с соской у Австрийского и Украинского гражданина. Мол на континенте никто не обращает на это внимания, а на родине только ленивый не сделал замечание."У нас менталитет другой, к сожалению. У нас еще с совковских времен все отнять, всего лишить, воспитать характер", – грустно ответила на это Бородина.Третья поклонница вообще повергла в шок своей историей. Ей 35 лет, а она сосет палец. А все потому, что в детстве мама отобрала соску и бросила собаке. С тех пор девушка не может избавиться от привычки. "И такое бывает", – посочувствовала знаменитость.