Не так давно теледива развелась с мужем актером Максимом
Виторганом. Несмотря на разрыв, Ксения Собчак продолжает носить обручальное
кольцо.
Не так давно теледива развелась с мужем актером Максимом
Виторганом. Несмотря на разрыв, Ксения Собчак продолжает носить обручальное
кольцо.
Знаменитость опубликовала в YouTube очередной
выпуск шоу "Осторожно, Собчак!" Звезда взяла интервью у журналиста Ивана
Голунова.
Во время просмотра шоу внимательные зрители заметили на
безымянном пальце правой руки украшение. Теперь пользователи Сети гадают, что именно
символизирует это кольцо – новый брак или ностальгию по предыдущему.
Добавим, что по слухам Ксения Собчак встречается с
режиссером Константином Богомоловым. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не
афишируем наши отношения", – говорит теледива.
К слову, с бывшим мужем Максимом Виторганом тоже
поддерживает связь. Вместе знаменитости воспитывают сына Платона. Так, недавно
Ксению и Максима видели на концерте на Кипре.
"Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент он
что-то не сделал: не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться и
съедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранить
отношения, это их общая вина", – комментировала развод с
артистом.