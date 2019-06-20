Не так давно теледива развелась с мужем актером Максимом Виторганом. Несмотря на разрыв, Ксения Собчак продолжает носить обручальное кольцо.

Не так давно теледива развелась с мужем актером МаксимомВиторганом. Несмотря на разрыв, Ксения Собчак продолжает носить обручальноекольцо.Знаменитость опубликовала в YouTube очереднойвыпуск шоу "Осторожно, Собчак!" Звезда взяла интервью у журналиста ИванаГолунова.Во время просмотра шоу внимательные зрители заметили набезымянном пальце правой руки украшение. Теперь пользователи Сети гадают, что именносимволизирует это кольцо – новый брак или ностальгию по предыдущему.Добавим, что по слухам Ксения Собчак встречается срежиссером Константином Богомоловым. "Мы не скрываемся ни от кого, но и неафишируем наши отношения", – говорит теледива.К слову, с бывшим мужем Максимом Виторганом тожеподдерживает связь. Вместе знаменитости воспитывают сына Платона. Так, недавноКсению и Максима видели на концерте на Кипре."Ты не можешь разлюбить в один день. В какой-то момент ончто-то не сделал: не проводил, не купил цветов. Это начинает накапливаться исъедать что-то очень важное. Если два взрослых человека не смогли сохранитьотношения, это их общая вина", – комментировала развод сартистом.