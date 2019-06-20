Ксения Собчак все чаще мелькает в лентах новостей. Она всегда находится в эпицентре всех событий. Без ее комментариев не обходится ни одно событие, так помимо этого она еще и продолжает задавать новые тренды.

Ксения Собчак все чаще мелькает в лентах новостей. Она всегда находится в эпицентре всех событий. Без ее комментариев не обходится ни одно событие, так помимо этого она еще и продолжает задавать новые тренды.Все началось с поста Анастасии Ивлеевой. В комментариях ее спросили, почему она не хочет пригласить на свое шоу возлюбленного Алексея Узенюка, более известного как Элджей.Поклонники считают, что выпуск получился бы крайне интересным. "Дождитесь конца сезона и все увидите", – загадочно ответила экс-ведущая "Орла и решки".Собчак выложила скриншот со словами Анастасии и подписала: "Ивлеева интригует". Она заявила, что семейные эфиры становятся трендом, явно подразумевая свое недавнее интервью."Интересно, кто больше наберет: "Осторожно, Собчак" или "Агент-шоу"?", – поинтересовалась знаменитость.Напомним, недавно Константин Богомолов стал гостем нового выпуска шоу "Осторожно, Собчак!". Слухи об их отношениях ходят с прошлого лета, тогда Ксения еще находилась в законном браке с Максимом Виторганом. Подозрения подтвердились, когда экс-супруг ведущей сломал нос художественному руководителю театра на Малой Бронной в одном из ресторанов Москвы.