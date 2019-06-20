Студия Квартал 95 объявила кастинг на роль президента Украины в передаче Вечерний квартал, при этом соискатель должен показать Зеленского так, чтобы поверили охранники в администрации главы государства.

Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", при этом соискатель должен показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте студии. Отмечается, что в "народном кастинге" может принять участие любой человек, могущий продемонстрировать фирменный голос Зеленского с хрипотцой. Победителю обещано появление на концерте-съемке "Вечернего квартала".Студия "Квартал 95", которая производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи, принадлежит Владимиру Зеленскому и Борису Шефиру. Когда Зеленского избрали президентом Украины, он заявил, что вышел в связи с этим из своего бизнеса. Он назначил брата Бориса Сергея Шефира своим первым помощником.