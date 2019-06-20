Милан объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Марко Джампаоло. Он заменил Дженнаро Гаттузо, покинувшего команду по окончанию чемпионата Италии.

"Милан" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Марко Джампаоло. Он заменил Дженнаро Гаттузо, покинувшего команду по окончанию чемпионата Италии.51-летний Марко Джампаоло приступит к работе 9 июля. Контракт рассчитан на один год, но предусматривает возможность продления еще на такой же срок.В прошлом сезоне Марко Джампаоло работал с генуэзской "Сампдорией", занявшей девятое место. Также он тренировал "Кальяри", "Сиену", "Чезену", "Брешию" и "Эмполи".