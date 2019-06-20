На Прямой линии президенту задали провокационный вопрос. Владимир Путин, как всегда, достойно вышел из ситуации.

На "Прямой линии" президентузадали провокационный вопрос. Владимир Путин, как всегда, достойно вышел изситуации.В финале "Прямой линии" всталвопрос о том, бывает ли главе государства стыдно и за что. Российский лидерпризнался, что была в его жизни история, о которой он очень сожалеет. Произошлаона довольно давно.Президент признался, что емудо сих пор трудно говорить о том инциденте. По словам Владимира Путина, та историяпроизошла в начале 2000-х годов. Он добавил, что в то время много ездил по России,поскольку в то время страна была в очень сложном положении."Куда-то мы прилетели, вкакой-то регион, было темно, уже к ночи – слякоть, грязь. Я пробирался кмашине. И вдруг появилась женщина преклонного возраста и упала на колени.Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдалпомощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно", -цитирует Владимира Путина . Президент заявил, что уже почти уверен, что былов том послании."Наверняка, что-то о помощисыну, который сидит в тюрьме. Но дело не в этом, а в том, что ее потеряли", —заключилНапомним, 20 июня прошла 17-ая "Прямая линия" с . В этот раз она длилась 4 часа 8 минут. За это время глава государствауспел ответить на 81 вопрос.