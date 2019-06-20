На Прямой линии президенту
задали провокационный вопрос. Владимир Путин, как всегда, достойно вышел из
ситуации.
На "Прямой линии" президенту
задали провокационный вопрос. Владимир Путин, как всегда, достойно вышел из
ситуации.
В финале "Прямой линии" встал
вопрос о том, бывает ли главе государства стыдно и за что. Российский лидер
признался, что была в его жизни история, о которой он очень сожалеет. Произошла
она довольно давно.
Президент признался, что ему
до сих пор трудно говорить о том инциденте. По словам Владимира Путина, та история
произошла в начале 2000-х годов. Он добавил, что в то время много ездил по России,
поскольку в то время страна была в очень сложном положении.
"Куда-то мы прилетели, в
какой-то регион, было темно, уже к ночи – слякоть, грязь. Я пробирался к
машине. И вдруг появилась женщина преклонного возраста и упала на колени.
Отдала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю. Забрал, отдал
помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне и сейчас стыдно", -
цитирует Владимира Путина . Президент заявил, что уже почти уверен, что было
в том послании.
"Наверняка, что-то о помощи
сыну, который сидит в тюрьме. Но дело не в этом, а в том, что ее потеряли", —
заключил
Напомним, 20 июня прошла 17-ая "Прямая линия" с . В этот раз она длилась 4 часа 8 минут. За это время глава государства
успел ответить на 81 вопрос.