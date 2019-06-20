Актриса Катрин Асси выложила в своем Instagram неожиданный пост. Она посвятила его слухам о романе с бывшим супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи.

Актриса Катрин Асси выложила в своем Instagram неожиданный пост. Она посвятила его слухам о романе с бывшим супругом Екатерины Климовой Гелой Месхи.Девушка недоумевает, что вообще начало происходить вокруг ее персоны и откуда в людях столько злости. Она обвиняет всех причастных к этим сплетням в том, что они нагло закидывают людей камнями, не имея при этом достоверной информации.Катрин уверяет, что с Месхи они всего лишь друзья и ничего более. По ее словам, они случайно столкнулись на пару минут. До этого молодые люди не виделись несколько лет."Поздоровались в дверях, называется, на минутку", – негодует актриса.Она все данные СМИ. В конце Асси искренне попросила уважать друг друга.Отметим, слухи о романе между Гелой и Катрин появились после Московского международного кинофестиваля весной нынешнего года. Исходя из рассказов очевидцев, актеры обнимались и любезничали. Более того, они даже не пытались укрыться от посторонних глаз.Напомним, накануне 41-летняя Екатерина Климова подала на развод с 33-летним мужем. Причины разрыва она уточнять не стала. У супругов есть общая дочь. Как писали ранее , иск поступил 27 мая, а спустя две недели была проведена беседа. Заседание состоится примерно через месяц, точная дата еще не назначена.