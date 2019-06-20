Курбан Омаров посвятил необычный пост в Instagram своей звездной супруге. Поклонники Ксении Бородиной заподозрили, что в их семье произошла ссора.

КурбанОмаров посвятил необычный пост в Instagram своей звездной супруге. Поклонники КсенииБородиной заподозрили, что в их семье произошла ссора.Бизнесмен опубликовалфото с телеведущей, сделанное на отдыхе в Турции. Однако красивый кадр Омаровсопроводил весьма странной подписью.Курбан использовал слова из трека HammAli & Navai"Девочка-война": "Ты же девочка-палач, ну же, девочка, не плачь. Закружила насволна, ну зачем, скажи, нам эта с тобой война?". Странное посланиеспровоцировало слухи о том, что в отношениях у супругов произошла трещина.Фолловеры принялисьгадать, из-за чего же могли поссориться Омаров и Бородина. Сообщение ввело их вступор. "Опять поругались что ли?", "Не нужно ссориться, давайте жить мирно","Поругались?.. Что за пост?", – написали пользователи соцсети. Но муж КсенииБородиной на вопросы поклонников не ответил.Отметим, супругателеведущей не раз критиковала скандальный блогер Лена Миро. По ее мнению,мужчина живет за счет Ксении Бородиной, а та и рада стараться для любимого. Такоеповедение Омарова по отношению к блогер считает недопустимым.Как писали "Дни.ру",нередко критикуют за грубость по отношению к подписчикам вInstagram пользователи Сети. Телеведущая частенько отпускает в адрес хейтеровколкости ,не давая себя в обиду.