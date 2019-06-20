На днях состоялись съемки клипа дочери Алсу Миккелы Абрамовой. Ее партнером на площадке стал еще один финалист шоу Голос. Дети Максим Ержан.

На днях состоялись съемки клипа дочери Алсу Миккелы Абрамовой. Ее партнером на площадке стал еще один финалист шоу "Голос. Дети" Максим Ержан.Сегодня выяснилось, что во время съемок мальчик получил травму. Он упал с велосипеда и повредил руку. "У нас тут несчастный случай", – рассказала испуганная Абрамова.Сам пострадавший ни на секунду не потерял самообладание. Парень держался молодцом. Ему, конечно, сразу оказали первую помощь и обеззаразили рану.Максим не стал долго рассиживаться и почти сразу вернулся к работе. "Нормально все!", – отшутился мужественный Ержан.Отметим, съемки длились на протяжении 20 часов. "Сказать, что мы устали – это не сказать ничего! Подъем в 4 утра, в кадре уже в 6:00! Закончили в 1.30 ночи!", – поделилась дочь Алсу под одним из своих фото."Хочу сказать, что все это выглядит намного легче, чем есть на самом деле!", – отметила Микелла.На днях состоялся официальный релиз песни "Эта любовь". Трек является результатом совместной работы двух финалистов музыкального шоу.Напомним, публика продолжает возмущаться и критиковать Алсу и ее дочь. После выхода новой песни в адрес девочки начали прилетать нелицеприятные, а порой даже оскорбительные, слова. Как писали ранее , на защиту подрастающей звезды встала известная молодая певица.