Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сбросил собаку с балкона 3 этажа...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Лосиноостровскому району задержали 42-летнего подозреваемого в жестоком обращении с животным.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жителя одного из домов, расположенного на 1-й Напрудной улице. Со слов заявителя, соседи выбросили собаку с балкона 3 этажа.Прибывшие сотрудники полиции установили, что в результате словесного конфликта между находящимися в состоянии алкогольного опьянения женщиной и мужчиной, последний схватил собаку и скинул ее с балкона. В результате полученных травм животное погибло.Подозреваемый был задержан.По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29