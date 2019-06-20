Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в американском штате Невада. Как сообщили в местной полиции, состав перевозил нитрат аммония, гранаты и стрелковое оружие.

Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в американском штате Невада. Как сообщили в местной полиции, состав перевозил нитрат аммония, гранаты и стрелковое оружие.В результате аварии с рельсов сошло 22 вагона, часть опрокинулась. Трагедии удалось избежать благодаря тому, что опасные вещества находились в другом конце состава, сообщает "Россия 24".