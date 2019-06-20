Звезда 90-х появилась
в YouTube-проекте AGENTSHOW
Насти Ивлеевой. Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову необходимо спасать от пагубного пристрастия.
Звезда 90-х появилась
в YouTube-проекте "AGENTSHOW"
Насти Ивлеевой. Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову необходимо спасать от пагубного пристрастия.
Певец Шура рассказал, что алкоголь и запрещенные препараты сгубили многих его коллег. Артист с горечью вспомнил об уходе Евгения Осина и Криса Кельми.
Вокалист уверен, что певице Марине Хлебниковой тоже нужна
помощь, причем срочная. Артист отметил, что был в шоке, когда увидел 53-летнюю
знаменитость.
"Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой.
Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, что
надо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Это
очень страшное фото. ... Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня в
голове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка,
я думаю", – сказал певец.
Шура не стал скрывать, что сам долгое время злоупотреблял
алкоголем и принимал наркотики. По его мнению, именно пагубные привычки спровоцировали у него развитие онкологии, которую он, к счастью, поборол.
Напомним, в прошлом году пережила страшную трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в квартире в Москве. Тело
мужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу с
нервным срывом. даже не смогла приехать на похороны
избранника.