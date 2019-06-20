Звезда 90-х появилась в YouTube-проекте AGENTSHOW Насти Ивлеевой. Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову необходимо спасать от пагубного пристрастия.

Звезда 90-х появиласьв YouTube-проекте "AGENTSHOW"Насти Ивлеевой. Певец Шура заявил, что Марину Хлебникову необходимо спасать от пагубного пристрастия.Певец Шура рассказал, что алкоголь и запрещенные препараты сгубили многих его коллег. Артист с горечью вспомнил об уходе Евгения Осина и Криса Кельми.Вокалист уверен, что певице Марине Хлебниковой тоже нужнапомощь, причем срочная. Артист отметил, что был в шоке, когда увидел 53-летнююзнаменитость."Сейчас я переживаю за здоровье замечательной Хлебниковой.Мне вчера прислали фото, где она сидит… Мать моя женщина! Ребята, я думаю, чтонадо сбрасываться на лечение. Это очень страшно. Я не понимаю, что с ней. Этоочень страшное фото. ... Мой друг с ней фотографировался. Полдня вчера у меня вголове были мысли за шкирку отвести ее к своему наркологу. Что-то там… Алкашка,я думаю", – сказал певец.Шура не стал скрывать, что сам долгое время злоупотреблялалкоголем и принимал наркотики. По его мнению, именно пагубные привычки спровоцировали у него развитие онкологии, которую он, к счастью, поборол.Напомним, в прошлом году пережила страшную трагедию. Ее бывший муж Антон Логинов покончил с собой в квартире в Москве. Теломужчины нашла певица. Из-за пережитого горя артистка попала в больницу снервным срывом. даже не смогла приехать на похороныизбранника.