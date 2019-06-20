Немецкая общественность задалась вопросом, почему личный врач не смог помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель в тот момент, когда на глазах журналистов у нее начался приступ судорог. Ответ оказался до банального прост: такого специалиста попросту не предусмотрено.

Немецкая общественность задалась вопросом, почему личный врач не смог помочь канцлеру Германии Ангеле Меркель в тот момент, когда на глазах журналистов у нее начался приступ судорог. Ответ оказался до банального прост: такого специалиста попросту не предусмотрено.После того, как Ангелу Меркель начало неконтролируемо и заметно трясти на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, в России задались вопросом, почему украинский лидер не сделал ничего, чтобы помочь своей немецкой коллеге. Немцы задались похожим вопросом, однако они сочли, что на помощь к политику должен был броситься ее личный врач.Немецкое издание Bild нашло причину, по которой этого не произошло. Дело в том, что никакого личного врача у канцлера Германии нет. У нее, как и у других граждан, есть специалист, к которому она ходит для лечения и наблюдения за здоровьем, однако того, кто бы постоянно сопровождал главу немецкого правительство во время ее поездок по стране попросту не предусмотрено.Таким образом, за здоровье канцлера Германии отвечали предствители местных медицинских служб. По каким причинам они решили не прерывать церемонию и оставить Ангелу Меркель без оперативной помощи, не сообщается.При этом во время зарубежный поездок Ангелу Меркель сопровождают врач и санитары скорой помощи от медицинской службы министерства иностранных дел. Именно они, в частности, бросились на помощь политику в 2017 году во время встречи с бывшим президентом Мексики в Мехико. Тогда у канцлера Германии также начались судороги. Их возникновение специалисты объяснили обезвоживанием и горным воздухом.Напомним, уже после встречи в Владимиром Зеленским Ангела Меркель рассказала о том, что приступ дрожи произошел у нее из-за обезвоживания. Она добавила, что выпила несколько бутылок воды, благодаря чему чувствует себя гораздо лучше.