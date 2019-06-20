Примадонна российской эстрады даст большой концерт в Беларуси.
Стоимость билетов на выступление Аллы Пугачевой в Минске и в Москве отличается
в 20 раз.
Примадонна российской эстрады даст большой концерт в Беларуси.
Стоимость билетов на выступление Аллы Пугачевой в Минске и в Москве отличается
в 20 раз.
2 ноября в спорткомплексе "Минск-Арена" с
большой сольной программой выступит королева российской поп-сцены Алла Пугачева.
Билет в вип-ложу жители белорусской столицы и ее окрестностей смогут купить за 10
тысяч рублей.
Примечательно, что певица собирается полностью повторить
программу, которую она исполнила 17 апреля в Государственном Кремлевском
дворце, в честь своего 70-летия. Отметим, что в Москве за возможность
посмотреть на из партера нужно было заплатить 200 тысяч рублей.
Поклонники Примадонны уже отреагировали на этот факт в Сети.
Интернет-обыватели полагают, что это несправедливо, певица обобрала жителей российской столицы,
мол, у москвичей высокие доходы, и они могут и втридорога заплатить. Об этом
сообщает .
Отметим, что в целом фанаты остались довольны московским
концертом . Примадонна исполнила как всем известные хиты, так и
новые композиции, созданные специально для этого мероприятия. Особенно
растрогал пришедших финал шоу, когда на сцену вышли вся семья звезды.