Примадонна российской эстрады даст большой концерт в Беларуси. Стоимость билетов на выступление Аллы Пугачевой в Минске и в Москве отличается в 20 раз.

Примадонна российской эстрады даст большой концерт в Беларуси.Стоимость билетов на выступление Аллы Пугачевой в Минске и в Москве отличаетсяв 20 раз.2 ноября в спорткомплексе "Минск-Арена" сбольшой сольной программой выступит королева российской поп-сцены Алла Пугачева.Билет в вип-ложу жители белорусской столицы и ее окрестностей смогут купить за 10тысяч рублей.Примечательно, что певица собирается полностью повторитьпрограмму, которую она исполнила 17 апреля в Государственном Кремлевскомдворце, в честь своего 70-летия. Отметим, что в Москве за возможностьпосмотреть на из партера нужно было заплатить 200 тысяч рублей.Поклонники Примадонны уже отреагировали на этот факт в Сети.Интернет-обыватели полагают, что это несправедливо, певица обобрала жителей российской столицы,мол, у москвичей высокие доходы, и они могут и втридорога заплатить. Об этомсообщает .Отметим, что в целом фанаты остались довольны московскимконцертом . Примадонна исполнила как всем известные хиты, так иновые композиции, созданные специально для этого мероприятия. Особеннорастрогал пришедших финал шоу, когда на сцену вышли вся семья звезды.