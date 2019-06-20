Регина Тодоренко выложила новый пост в Instagram. Она откровенно поделилась с фанатами, какие сюрпризы ей подкинула жизнь и, что сейчас она находится на перепутье.

Регина Тодоренко выложила новый пост в Instagram. Она откровенно поделилась с фанатами, какие сюрпризы ей подкинула жизнь и, что сейчас она находится на перепутье.Ведущая рассказала, что ей снова предлагают работу в проекте про путешествия. "Я люблю приключения, но, оказалось, что я слишком сумасшедшая любящая мать, которая хочет еще трои-четверых детей", – заявила звезда.Она отмечает, что все в материнстве приносит ей удовольствие. Она обожает вставать среди ночи, менять подгузники, переодевать и мыть малыша по пять раз на дню."От трогательного "Мэ-мэ", когда я появляюсь в поле зрения сына, от маленьких ручек, которые тянуться к тебе и просят обняться, от неменяющегося пучка на моей голове и жутких топов для кормления, от пюре из брокколи на новом платье и от самой в мире прекрасной улыбки", – с нежностью написала молодая мама.По ее словам, она не может понять, стоит ли ей снова ввязываться в путешествия. Как сообщает, звезда просит подписчиков помочь ей разобраться.Многие посоветовали Регине отказаться от коммерческого предложения. "Пока молодая делайте детей. Многие, променяв ребенка на карьеру в молодости, потом очень жалеют", Наслаждайся материнством, и пусть весь мир подождет!", "У тебя вся жизнь, чтобы работать, а сын будет маленький всего один раз", – высказывались понимающие поклонники."Прислушайся к своему сердцу, и оно обязательно подскажет тебе!", – посоветовала фанатка.Конечно, у всех не могли совпасть мнения. Некоторые просили Тодоренко не принимать опрометчивых решений и все-таки подумать о возвращении на телеэкраны. "Регина и путешествия – это одно целое просто! Соглашайся!", "Путешествуй, пока есть возможность", – убеждали пользователи сети.