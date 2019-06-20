В семью продюсера пришла беда. Бари Алибасов потерял тещу.

В семью продюсера пришла беда. БариАлибасов потерял тещу.Сын артиста вернулся с похорон бабушки. Пословам Бари Алибасова-младшего, она сильно переживала за здоровье продюсера.Женщина не выдержала последних новостей о тяжелом психическом состояниишоумена.Теща Бари Алибасова скончалась в возрасте 80 лет. Сын продюсера отметил,что отцу она была дорога. "Она была подругой Бари Каримовича, тем мостиком, чтосвязывал семью. Для меня она была лучшим другом, а для папы – тем человеком,благодаря которому он сохранял отношения с сыном", – цитирует наследника БариАлибасова .Страшную новость Алибасов-младший узнал в дороге – он поехал на тренинг вЧебоксары. Пока сын шоумена находился в другом городе, к Бари Алибасову прорвалисьпредставители СМИ. "Увидели его в непотребном состоянии, сделали репортаж, иэто увидела бабушка", – поделился наследник продюсера.Бари Бариевич уверен, что стресс негативно повлиял на самочувствиебабушки. "Это произошло ночью, два дня назад. Она была старой, 80 лет. Вскрытиене делали, но было подозрение на рак, начальную стадию находили. Точной причинынет, но скорее всего это старость и стресс", – пояснил сын Бари Алибасова.Сам создатель группы "На-На"сейчас борется с болезнью. Он пока не может практически ничего есть,кроме детских пюре и отварного мяса. Вместе с тем, уже даетинтервью.По словам сына, продюсеруказалось, что его захватили бандиты. "Вчера решил, что я хочу отобрать у негоквартиру, бизнес, организовал его похищение", – посетовал наследникшоумена. 20 июня психическое состояние улучшилось, а сознаниепрояснилось.