Артистка выложила эротический снимок на своей официальной странице в Instagram. Однако некоторые поклонники уверена. Что певица Нюша перешла грань приличия.

Артисткавыложила эротический снимок на своей официальной странице в Instagram. Однако некоторые поклонники уверена. Что певица Нюша перешлагрань приличия.На фото звезда запечатлена в сексуальномнижнем белье. При этом тело исполнительницы полностью разглядеть невозможно, посколькупевица Нюша закрыла его большую часть длинными волосами."Позднее утро – это, конечно,редкость, даже роскошь, в моей жизни) Но, я думаю, стоит иногда себяпобаловать. А как вы можете пошалить с утра)?" (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – подписала фотографию знаменитость.Некоторые поклонники пришли в восторг от сексуального кадра певицы Нюши.Они подчеркнули, что молодая мама великолепно выглядит, передает Отметился в комментариях и супруг артистки Игорь Сивов.Он поставил огненные эмодзи.Мужчины – поклонники поинтересовались, как он относится ктому, что супруга выкладывает подобные эротические снимки. А некоторые пользователи соцсети откровеннопристыдили исполнительницу за, по их мнению, вульгарное поведение."Нюша остановись! Выкладывать такие фотки на грани пошлости! Я уважаютебя, как трудолюбивую, талантливую, но твои фото порой вызывают недоумение. Нестоит так явно выражать свою сексуальность, ты должна быть примером целомудриядля наших детей, а здесь полный разврат. Такое фото должно быть не на общееобозрение, а для домашнего просмотра вашего мужа", – написала одна изфолловеров