Артистка
выложила эротический снимок на своей официальной странице в Instagram. Однако некоторые поклонники уверена. Что певица Нюша перешла
грань приличия.
Артистка
выложила эротический снимок на своей официальной странице в Instagram. Однако некоторые поклонники уверена. Что певица Нюша перешла
грань приличия.
На фото звезда запечатлена в сексуальном
нижнем белье. При этом тело исполнительницы полностью разглядеть невозможно, поскольку
певица Нюша закрыла его большую часть длинными волосами.
"Позднее утро – это, конечно,
редкость, даже роскошь, в моей жизни) Но, я думаю, стоит иногда себя
побаловать. А как вы можете пошалить с утра)?" (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – подписала фотографию знаменитость.
Некоторые поклонники пришли в восторг от сексуального кадра певицы Нюши.
Они подчеркнули, что молодая мама великолепно выглядит, передает Отметился в комментариях и супруг артистки Игорь Сивов.
Он поставил огненные эмодзи.
Мужчины – поклонники поинтересовались, как он относится к
тому, что супруга выкладывает подобные эротические снимки. А некоторые пользователи соцсети откровенно
пристыдили исполнительницу за, по их мнению, вульгарное поведение.
"Нюша остановись! Выкладывать такие фотки на грани пошлости! Я уважаю
тебя, как трудолюбивую, талантливую, но твои фото порой вызывают недоумение. Не
стоит так явно выражать свою сексуальность, ты должна быть примером целомудрия
для наших детей, а здесь полный разврат. Такое фото должно быть не на общее
обозрение, а для домашнего просмотра вашего мужа", – написала одна из
фолловеров