Фигурант был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы через два дня после совершенного преступления.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя. Муромлянин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Весной текущего года в МО МВД России "Муромский" обратилась 33-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что у неё похитили велосипед, который хранился в подъезде дома. Сумма ущерба, причинённого собственнице, составила 8 000 рублей. Информация о хищении была передана всем наружным нарядам полиции.Через два дня после поступившего сообщения на одной из улиц районного центра сотрудники патрульно-постовой службы увидели велосипед, схожий по описанию с похищенным. Молодой человек, который на нём передвигался, был доставлен в отдел полиции, где сознался в хищении имущества.По версии следствия, фигурант пришёл в гости к подруге и, увидев в подъезде чужой велосипед, решил похитить его, чтобы в дальнейшем пользоваться им самостоятельно.Похищенный велосипед был изъят полицейскими и возвращен законной владелице.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.