По словам заявительницы, на Чонгарском бульваре неизвестный открыто похитил ее сумку...

Сотрудники экипажа автопатруля совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Нагорному району и оперативниками уголовного розыска УВД по ЮАО задержали 31-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в ограблении пенсионерки.В дежурную часть с заявлением обратилась 82-летняя жительница района. По словам заявительницы, на Чонгарском бульваре неизвестный открыто похитил ее сумку, в которой находились денежные средства и личные вещи, после чего скрылся.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Артековской улице. Похищенное изъято.По данному факту следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22