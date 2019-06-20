Установлено, что злоумышленник проник в помещение, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию. Похитив более 190 мобильных телефонов, он скрылся...

«Оперативники Отдела МВД России по району Щукино во взаимодействии с сотрудниками Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в краже.В полицию обратился администратор организации с заявлением о том, что из офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, расположенного на улице Маршала Бирюзова, похищены мобильные телефоны. Следователем Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Установлено, что злоумышленник проник в помещение, подобрав ключ к замку и отключив сигнализацию. Похитив более 190 мобильных телефонов, он скрылся. Сумма причиненного ущерба составила около 4,3 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый выехал за пределы столицы. Спустя 5 дней 28-летний мужчина был задержан в городе Санкт-Петербурге. Часть похищенного обнаружена сотрудниками полиции на одном из радиорынков столицы, остальные гаджеты найдены и изъяты у гражданина, которому злоумышленник успел их сбыть.В отношении фигуранта судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видео