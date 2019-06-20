Россиянин Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, частично признал свою вину в суде, в ближайшие часы его отправят в аэропорт для депортации в Россию.

Россиянин Олег Тищенко, которого власти США обвинили в попытке вывоза руководств по летной эксплуатации американских истребителей, частично признал свою вину в суде, в ближайшие часы его отправят в аэропорт для депортации в Россию.Как передает ТАСС, об этом свидетельствует информация, опубликованная в электронной базе суда в американском штате Юта. Отмечается, что гражданин России признал свою вину по 2 из 5 пунктов обвинения, которые касаются "незаконного вывоза оружия и боеприпасов из США".Остальные пункты обвинения, которые связаны с контрабандой и сговором с целью нанесения ущерба интересам США – сняты.В итоге Тищенко был приговорен к тюремному заключению в один год и один день, но поскольку пробыл за решеткой на три дня больше, суд постановил передать россиянина сотрудникам министерства внутренней безопасности США, которые должны посадить его на самолет в городе Солт-Лейк-Сити.Отмечается, что вылет Тищенко произойдет с пересадкой в Амстердаме.Ранее предполагалось, что в случае признании его вины по всем пунктам, его приговорят к 10 годам заключения.Разработчик компьютерных игры Олег Тищенко был задержан в июне 2018 года в Грузии по требованию американской стороны и экстрадирован в США, где ему предъявили ряд обвинений – после того, как он купил на онлайн-форуме инструкции по эксплуатации американских истребителей.