Сегодня власти Дании вновь отказались назначить дату принятия решения о прокладке Северного потока-2 в своих водах. Несколько часов назад официальный Копенгаген предложил подождать - как минимум месяц. Позиция датской стороны уже вызвала претензии не только участников строительства трубопровода, но и европейских стран, которые ждут поставок российского газа. С чем связана затянувшаяся пауза?

Сегодня власти Дании вновь отказались назначить дату принятия решения о прокладке "Северного потока-2" в своих водах. Несколько часов назад официальный Копенгаген предложил подождать — как минимум месяц. Позиция датской стороны уже вызвала претензии не только участников строительства трубопровода, но и европейских стран, которые ждут поставок российского газа. С чем связана затянувшаяся пауза?Жители острова Борнхольм в газопроводах крупные эксперты — это третий проект, который им презентуют за три года. Он мало отличается от первых двух и так же, как первые два, полностью отвечает экологическим требованиям. И судьба ему грозит та же самая — остаться в подвешенном состоянии, потому что российский газ, даже если он очень нужен Европе, вопрос не экономический, а политический.Какие только варианты Дании не предлагали: провести ветку к югу от острова, поближе к берегу, в десяти километрах и подальше от него — в тридцати. Или к северу от Борнхольма. Три проекта, три экспертизы! В море уже работают трубоукладчики, а Копенгаген до сих пор не может определиться.Если смотреть на карту, то история датских запросов похожа на датские "детские" капризы — километр туда, километр сюда, то к югу, то к северу, то по прямой, то пунктиром да с раздвоением. Копенгаген настаивает, что думает о флоре, фауне, экологии и судоходстве. Но дело, конечно, совсем не в рыбе. За упрямством Дании, последней страны, не одобрившей "Северный поток", стоит Госдеп.Накануне слушаний немецкое издание Die Welt знакомит читателя с главными борцами против нового газопровода, называя всех поименно. В бюро энергетических ресурсов, где трудятся сто дипломатов, оказывается есть специальная должность, и люди, отвечающие за то, чтобы "Северный поток" не состоялся. А в Европу танкерами пришел американский сланцевый газ в сжиженном виде."Дания — маленькая страна. Все зависит от влияния лоббистских групп: кто сможет больше заплатить и оказать большее политическое давление. Разумеется, если мы, европейцы и немцы, будем покупать меньше российского газа, то у американцев появляется возможность продавить свой сжиженный газ на нашем рынке и заработать на этом", — прокомментировала лидер фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер.Дания продолжает настаивать, что такие задержки в принятии решений носят технический характер. Процедура слушаний одобрений — стандартная. Но первая заявка была направлена в 2017. Три года ни на что не решаться, притом, что срок сдачи объекта — конец 2019 и половина из 200 тысяч стальных труб по морю Балтики уже проложена. Каждый день длина трубопровода увеличивается на три километра. Когда будут доделаны все участки кроме датского, два судна в море нужно будет куда-то девать — платить за простой. "Газпром" сделал Дании последнее предупреждение — оператор газопровода будет требовать в суде возмещения убытков."Разумеется, мы столкнемся с дополнительными расходами. Однако мы пользуемся поддержкой наших инвесторов и акционеров. Расходы, прежде всего, понесут граждане ЕС. Любая задержка строительства "Северного потока-2" влечет за собой необходимость платить за более дорогой газ", — рассказала пресс-секретарь компании Nord Stream-2 Маркела Дедопулос.Времени у Дании почти не осталось — в середине июля придется определиться, да или нет. Если "нет", то почему — ни один из трех поданных вариантов заявок Копенгагеном пока не одобрен. Каждый день задержки строительства обходится европейскому потребителю в двадцать миллионов евро.