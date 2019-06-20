Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года.Знаменитость опубликовала на YouTube очередной выпуск шоу "Осторожно, Собчак!". Звезда взяла интервью у журналиста Ивана Голунова.При этом внимательные зрители заметили на безымянном пальце правой руки ведущей украшение. Теперь пользователи Сети гадают, что именно символизирует кольцо – новый брак или ностальгию по предыдущему. По слухам, Ксения Собчак встречается с режиссером Константином Богомоловым. "Мы не скрываемся ни от кого, но и не афишируем наши отношения", – говорит теледива.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года, читайте ви специальных