Мужчины вместе распивали спиртное, но в какой-то момент между ними возникла ссора

Мужчины вместе распивали спиртное, но в какой-то момент между ними возникла ссораКовровчанина обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека.В январе этого года между двумя проживающими в социальном доме-интернате в ходе распития спиртного возникла ссора. Причиной разногласий послужила пропажа будильника. Разозленный несправедливостью мужчина выхватил из рук приятеля металлическую трость и нанес ею по голове оппонента несколько ударов.На следующее утро работники дома-интерната заметили синяки у пострадавшего и направили его в центральную городскую больницу, где ему произвели трепанация черепа. 73-летний мужчина скончался от полученных травм.Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.