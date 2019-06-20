Житель столицы привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в районе Ленинских гор города Москвы...

Сотрудниками Госавтоинспекции г. Москвы закончено административное расследование в отношении водителя, совершившего нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.В сети Интернет был опубликован видеоролик, в котором неустановленный водитель, управляя автомашиной Lamborghini, грубо нарушает Правила дорожного движения в районе Ленинских гор города Москвы.В результате проверки сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя автомобиля. Им оказался 38-летний житель столицы.В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». От управления автомобилем нарушитель был отстранен, а само транспортное средство было задержано.В отношении данного гражданина вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81