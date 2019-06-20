Житель столицы привлечен к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в районе Ленинских гор города Москвы...
Сотрудниками Госавтоинспекции г. Москвы закончено административное расследование в отношении водителя, совершившего нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации.
В сети Интернет был опубликован видеоролик, в котором неустановленный водитель, управляя автомашиной Lamborghini, грубо нарушает Правила дорожного движения в районе Ленинских гор города Москвы.
В результате проверки сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя автомобиля. Им оказался 38-летний житель столицы.
В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». От управления автомобилем нарушитель был отстранен, а само транспортное средство было задержано.
В отношении данного гражданина вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
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