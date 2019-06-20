Актриса раскритиковала поведение телеведущего. Мария Кожевникова уверена, что Дмитрий Шепелев ведет себя недостойно, пытаясь отшутиться от претензий поклонников Жанны Фриске.

Актрисараскритиковала поведение телеведущего. Мария Кожевникова уверена, что ДмитрийШепелев ведет себя недостойно, пытаясь отшутиться от претензий поклонников ЖанныФриске.На четвертуюгодовщину со дня смерти Фриске на Дмитрия Шепелева снова "напали" фанатыпевицы. Они осудили телеведущего за то, что он лишил сына любящих бабушки идедушки.К армии критиков присоединилась и Мария Кожевникова. Подпостом в Instagram,который ранее выложил вдовец певицы, артистка оставила длинный гневныйкомментарий. В ролике, опубликованном Шепелевым, он кривляется, пытаясь отнестись к ситуации с юмором."Неполучается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев и желатьвсех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец", -заявила знаменитость. считает, что Шепелев ставит "своивзрослые эмоции, дележки имущества на первое место, а интересы ребенка (в томчисле общение с родственниками) на самое последнее".Актрисаотметила, что, всячески препятствуя, издеваясь над пожилыми людьми, которые потерялидочь, – "это пробивает человеческое дно". негодует: как можнолишить ребенка, который воспитывался без родной мамы, еще и родных бабушки,дедушки, тети и крестной мамы. Она убеждена, что никакой отец не заменитмальчику этих родственников.