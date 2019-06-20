Актриса
раскритиковала поведение телеведущего. Мария Кожевникова уверена, что Дмитрий
Шепелев ведет себя недостойно, пытаясь отшутиться от претензий поклонников Жанны
Фриске.
Актриса
раскритиковала поведение телеведущего. Мария Кожевникова уверена, что Дмитрий
Шепелев ведет себя недостойно, пытаясь отшутиться от претензий поклонников Жанны
Фриске.
На четвертую
годовщину со дня смерти Фриске на Дмитрия Шепелева снова "напали" фанаты
певицы. Они осудили телеведущего за то, что он лишил сына любящих бабушки и
дедушки.
К армии критиков присоединилась и Мария Кожевникова. Под
постом в Instagram,
который ранее выложил вдовец певицы, артистка оставила длинный гневный
комментарий. В ролике, опубликованном Шепелевым, он кривляется, пытаясь отнестись к ситуации с юмором.
"Не
получается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев и желать
всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец", -
заявила знаменитость. считает, что Шепелев ставит "свои
взрослые эмоции, дележки имущества на первое место, а интересы ребенка (в том
числе общение с родственниками) на самое последнее".
Актриса
отметила, что, всячески препятствуя, издеваясь над пожилыми людьми, которые потеряли
дочь, – "это пробивает человеческое дно". негодует: как можно
лишить ребенка, который воспитывался без родной мамы, еще и родных бабушки,
дедушки, тети и крестной мамы. Она убеждена, что никакой отец не заменит
мальчику этих родственников.