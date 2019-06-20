Россиянин Олег Тищенко, арестованный в США за то, что купил в интернет-аукционе чертежи американского истребителя, сегодня вернется на родину. Суд штата Юта вынес вердикт по делу программиста, после того как тот частично признал вину.

Россиянин Олег Тищенко, арестованный в США за то, что купил в интернет-аукционе чертежи американского истребителя, сегодня вернется на родину. Суд штата Юта вынес вердикт по делу программиста, после того как тот частично признал вину.Суд учел тот срок, который россиянин провел за решеткой в ходе следствия, а продолжалось оно с 2016 года.Тищенко схватили в Грузии и экстрадировали в США. Ему предъявляли серьезные обвинения сразу по пяти пунктам. И все из-за того, что россиянин купил в интернете инструкцию по эксплуатации американских истребителей, потому что создавал компьютерные игры (Тищенко – программист).На одном из форумов россиянину согласился помочь житель Техаса. Он отправил покупку Тищенко, а потом вдруг задумался, не нарушил ли он закон США об экспорте военных технологий. Американец признался в том, что сделал, написав об этом в интернете. Он был быстро арестован властями родной страны, а вскоре в Грузии по запросу США задержали и Тищенко. Ему грозило до 10 лет тюрьмы, но часть обвинений в ходе следствия были сняты, а по остальным россиянин признал вину, и в итоге суд смягчил срок."Господин Тищенко сегодня признал себя виновным в нарушении закона "О контроле над вооружениями и контрабанде" и в получении технических данных наших истребителей F-16. Он использовал их для создания симулятора полета. Он принес извинения правительству Соединенных Штатов; мы заверили, что с сегодняшнего дня господин Тищенко будет выдворен с территории США и вернется в Москву. Учитывалось, что у него нет криминального прошлого ни в США, ни в России, но теперь он будет находиться под надзором в течение следующих трех лет", — заявил окружной прокурор Карлос Эскеда.